Fenerbahçe, Liverpool'un ikinci kaptanıyla anlaştı. Karar yeni yönetimde

17.05.2026 17:41

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken, mevcut yönetimin anlaştığı dünyaca ünlü futbolcu ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler tamamen seçime çevrildi.

 

29-30 Mayıs ya da 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olan seçim öncesi Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, adaylıklarını açıklamıştı.

Seçim günden güne yaklaşırken, mevcut yönetim de transfer çalışmalarını yürütmeyi sürdürüyor.

 

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Liverpool'un ikinci kaptanı Andrew Robertson ile görüşüyor.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Sarı-lacivertliler, İskoç sol bek oyuncusu ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

 

Transfer görüşmesinde yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş'ın yer aldığı belirtilirken, Robertson'un Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmasıyla birlikte imza için son aşamaya gelindiği aktarıldı.

KARAR YENİ YÖNETİMDE
KARAR YENİ YÖNETİMDE

Mevcut başkan Sadettin Saran'ın Andrew Robertson transferini yeni yönetime sunacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Robertson, bu sezon 35 maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

