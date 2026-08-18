Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
18.08.2026 11:46
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda play-off turu ilk maçına Lyon karşısında çıkacak. Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, bu müsabakayla beraber Fransız takımlarına karşı 24., Lyon'a karşı 6. randevusuna çıkacak.
Daha önceki eleme turlarında Polonya ekibi Gornik Zabrze ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyen sarı-lacivertliler, Lyon önünde ilk maçta avantajlı skor almayı hedefliyor.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam saat 22.00'de evinde Fransa takımı Olympique Lyon ile karşılaşacak.
İki ekip arasındaki rövanş müsabakası 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranlarından olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek.
Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Eric Müller yapacak. Tobias Reichel ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.
AVRUPA KADROSU
Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transfer Romelu Lukaku yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Anthony Musaba da listeye dahil edilmedi.
Sarı-lacivertlilerin maçın ilk düdüğüne 24 saat kalana kadar 2 oyuncuyu kadroya ekleme hakkı bulunuyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer aldı:
"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai."
LYON, TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 15. KEZ RAKİP OLACAK
Fransız ekibi, Türk takımlarına karşı bugüne kadar 14 defa rakip oldu. Söz konusu mücadeleler Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Intertoto Kupası maçlarıydı.
Bu maçlarda Lyon; Fenerbahçe ile 5, Beşiktaş ile 3 kez karşılaştı. 2'şer defa da İstanbulspor, Trabzonspor ve Denizlispor ile oynadı. Fransız ekibi, bu müsabakalardan 6 galibiyet çıkarırken 3 beraberlik aldı ve 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.