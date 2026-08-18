Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransız ekibi, Türk takımlarına karşı bugüne kadar 14 defa rakip oldu. Söz konusu mücadeleler Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Intertoto Kupası maçlarıydı.

Bu maçlarda Lyon; Fenerbahçe ile 5, Beşiktaş ile 3 kez karşılaştı. 2'şer defa da İstanbulspor, Trabzonspor ve Denizlispor ile oynadı. Fransız ekibi, bu müsabakalardan 6 galibiyet çıkarırken 3 beraberlik aldı ve 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.