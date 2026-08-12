Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? Hedefe son bir adım
12.08.2026 10:26
Son Güncelleme: 12.08.2026 10:53
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa ekiplerinden Lyon ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?
FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.
RAKİP LYON OLDU
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon oldu. Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.
Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.
Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.