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Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? Hedefe son bir adım

12.08.2026 10:26

Son Güncelleme: 12.08.2026 10:53

AA

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak.

Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? Hedefe son bir adım
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa ekiplerinden Lyon ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN? 1
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.

RAKİP LYON OLDU 2
Anadolu Ajansı

RAKİP LYON OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon oldu. Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.

 

Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.

 

Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.