Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman? Hedefe son bir adım

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa ekiplerinden Lyon ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off'a yazdıran Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Lyon Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman?