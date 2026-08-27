Fenerbahçe Lyon'u eledi, başkan Aziz Yıldırım hemen soyunma odasına indi
27.08.2026 01:36
Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından başkan Aziz Yıldırım hemen harekete geçti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, Fransa'daki maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırdı.
18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım hemen harekete geçti.
Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, son düdüğün gelmesinin ardından soyunma odasına giderek takımı tebrik etti.
Aziz Yıldırım ve yöneticiler, futbolcular ile teknik heyeti tek tek kutladı.