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Fenerbahçe Lyon'u eledi, başkan Aziz Yıldırım hemen soyunma odasına indi

27.08.2026 01:36

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından başkan Aziz Yıldırım hemen harekete geçti.

Fenerbahçe Lyon'u eledi, başkan Aziz Yıldırım hemen soyunma odasına indi
Resmi Kurum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıktı.

 

Sarı-lacivertliler, Fransa'daki maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

Fenerbahçe Lyon'u eledi, başkan Aziz Yıldırım hemen soyunma odasına indi 1
Resmi Kurum

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım hemen harekete geçti.

Fenerbahçe Lyon'u eledi, başkan Aziz Yıldırım hemen soyunma odasına indi 2
Resmi Kurum

Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, son düdüğün gelmesinin ardından soyunma odasına giderek takımı tebrik etti.

Fenerbahçe Lyon'u eledi, başkan Aziz Yıldırım hemen soyunma odasına indi 3
Resmi Kurum

Aziz Yıldırım ve yöneticiler, futbolcular ile teknik heyeti tek tek kutladı.

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