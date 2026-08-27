Fenerbahçe Lyon'u eledi, Fransızlar şaştı kaldı. "Acı bir hayal kırıklığı"

Le Figaro: "Lyon'un hayalleri, Fenerbahçe tarafından play-off'ta durduruldu. Fenerbahçe'nin gollerinin ardından Lyon'un Şampiyonlar Ligi umudu önemli ölçüde azaldı. 61. dakikada yeniden umutlanan Lyon, beraberliği yakalamak için son ana kadar çabaladı ancak başarılı olamadı. İki takım, kavga ederek soyunma odasına girdi ve bu durum, Şampiyonlar Ligi'nden çok uzak bir görüntüydü. Şık bir finalin mümkün olmadığı açıkça görüldü."