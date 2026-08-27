Fenerbahçe Lyon'u eledi, Fransızlar şaştı kaldı. "Acı bir hayal kırıklığı"
27.08.2026 07:38
Fenerbahçe'nin Lyon'u Şampiyonlar Ligi'nin dışına itmesi, Fransız basınında geniş yer kapladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, Groupama Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve toplam skoru 3-2'ye getirerek adını Devler Ligi'ne yazdırdı.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin Lyon'u elediği rövanş maçına geniş yer verdi.
İşte öne çıkan değerlendirmeler:
"ŞIK BİR FİNAL OLMADI"
Le Figaro: "Lyon'un hayalleri, Fenerbahçe tarafından play-off'ta durduruldu. Fenerbahçe'nin gollerinin ardından Lyon'un Şampiyonlar Ligi umudu önemli ölçüde azaldı. 61. dakikada yeniden umutlanan Lyon, beraberliği yakalamak için son ana kadar çabaladı ancak başarılı olamadı. İki takım, kavga ederek soyunma odasına girdi ve bu durum, Şampiyonlar Ligi'nden çok uzak bir görüntüydü. Şık bir finalin mümkün olmadığı açıkça görüldü."
"PAHALIYA PATLADI"
RMC Sport: "Lyon, Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamadı. Birkaç dakikalık konsantrasyon kaybı, iki gol yemelerine neden oldu ve bu durum, maçın büyük bölümünde üstünlük kurmasına rağmen Lyon'a pahalıya patladı."
"ACI BİR HAYAL KIRIKLIĞI"
Foot Mercato: "Fenerbahçe maçı Lyon için büyük önem taşıyordu. Sarı-lacivertliler, 13. dakikanın ardından en net fırsatlarını buldu. Fenerbahçe 4 dakikada 2 gol buldu. Şaşkına dönen Lyon, Şampiyonlar Ligi umutlarının devre arasından önce sona erdiğini gördü. Fenerbahçe maçın son anlarında direndi. Lyon için Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmak acı bir hayal kırıklığı oldu."
"FENERBAHÇE, LYON'UN HAYALLERİNİ YIKTI"
L'Equipe: “Dört dakika... Fenerbahçe'nin, Lyon'un hayallerini yıkması için sadece bu kadar zaman yetti. Play-off'un hızlı ve tempolu maçında iki takım da gol bulurken Fenerbahçe, Lyon'u umutsuz bir duruma düşürdü. Türk ekibi, 2-1'lik skorla Lyon'u Avrupa Ligi'ne gönderdi. Maçın ardından Guendouzi'nin hareketleriyle tetiklenen gerilim, rahatsız edici kavganın çıkmasına neden oldu.”
"SADECE 5 DAKİKA..."
sports.fr: "Geçen hafta Türkiye'den iyi bir beraberlikle dönen Lyon, Fransa'da Fenerbahçe'ye sürpriz şekilde yenildi. Sadece 5 dakika içinde golleriyle fark yaratan İstanbul takımı, çok daha etkili olarak Lyon'u mağlup etti."