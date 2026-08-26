Fenerbahçe Lyon'u elerse kasa dolacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda kritik maç

Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı karşılaşmada yalnızca prestij için değil, kulüp ekonomisi açısından da kritik bir öneme sahip. Sarı-lacivertliler, Lyon engelini aşması halinde 17 yıl aradan sonra Avrupa'nın en prestijli kupasında lig aşamasına kalma hakkı elde edecek.

Play-off turuna yükselerek 4,3 milyon euroluk geliri garantileyen Fenerbahçe, Lyon'u elemesi durumunda katılım ve performans gelirleriyle birlikte önemli bir ekonomik kazanım sağlayacak.

Sarı-lacivertlilerin lig aşamasına katılmasıyla elde edeceği toplam gelirin yaklaşık 1 milyar 252 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Turnuvada lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro ödeme yapılacak.

Sarı lacivertlilerin lig aşamasındaki performansına bağlı olarak elde edeceği toplam gelir 40 milyon euro'yu, güncel kurla yaklaşık 2 milyar 246 milyon TL'yi aşabilecek.