Fenerbahçe Lyon'u elerse kasa dolacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda kritik maç
26.08.2026 10:21
Son Güncelleme: 26.08.2026 10:26
Fenerbahçe, bu akşam Lyon deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi biletinin yanı sıra önemli bir geliri de kasasına koyacak.
Fenerbahçe, 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönmek için bu akşam Lyon karşısında mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde hem Avrupa’nın en prestijli organizasyonunda mücadele edecek hem de kasasını dolduracak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında bu akşam Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.
Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.
Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı karşılaşmada yalnızca prestij için değil, kulüp ekonomisi açısından da kritik bir öneme sahip. Sarı-lacivertliler, Lyon engelini aşması halinde 17 yıl aradan sonra Avrupa'nın en prestijli kupasında lig aşamasına kalma hakkı elde edecek.
Play-off turuna yükselerek 4,3 milyon euroluk geliri garantileyen Fenerbahçe, Lyon'u elemesi durumunda katılım ve performans gelirleriyle birlikte önemli bir ekonomik kazanım sağlayacak.
Sarı-lacivertlilerin lig aşamasına katılmasıyla elde edeceği toplam gelirin yaklaşık 1 milyar 252 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Turnuvada lig aşamasındaki her galibiyet için 2,1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro ödeme yapılacak.
Sarı lacivertlilerin lig aşamasındaki performansına bağlı olarak elde edeceği toplam gelir 40 milyon euro'yu, güncel kurla yaklaşık 2 milyar 246 milyon TL'yi aşabilecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.