Fenerbahçe maçı bir ülkenin dilinde. "Korkunçtu | Kung-fu ile 1 puan"

Denik: "Kötü başlangıç, Slavia'yı yıldıramadı"

"Slavia, kötü bir başlangıç yaptığı Fenerbahçe maçında sonradan hızlı toparlandı. Fenerbahçe maça heyecan verici bir tempoyla başladı ve Slavia'nın karşılık verecek durumu yoktu. İşler çok kötü giderken Guendouzi 'nin pası yardımcı oldu. Maçın son anlarında Kacor, bir karateci gibi vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. "