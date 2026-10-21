Fenerbahçe maçı bir ülkenin dilinde. "Korkunçtu | Kung-fu ile 1 puan"
21.10.2026 11:52
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile berabere kalmasının ardından çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile kozlarını paylaştı.
Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
İlk 11 dakikada Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0'lık üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, 15. dakikada Guendouzi'nin büyük hatasında Provod'un golüne engel olamadı.
Son dakikalara 2-1 önde giren Fenerbahçe, 90. dakikada Kacor'un akrobatik vuruşuyla sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Çekya basını, Fenerbahçe-Slavia Prag maçına geniş yer ayırdı.
İşte yapılan değerlendirmeler:
"FENERBAHÇE PİŞMAN OLACAK"
iDNES: "Heyecan dolu bir başlangıç, maç sonunda gerilim"
"Maçın gidişatını göz önünde bulundurursak bu puan altın değerinde. İlk 15 dakikada 3 gol oldu ancak sonraki süre gol bekleyerek geçti. Fenerbahçe için büyük şok. Çok iyi başlayan bir maçta neredeyse bedavaya gelecek bir 3 puanı kaçırdığı için pişman olacaklardır."
"KARATECİ GİBİ VURDU"
Denik: "Kötü başlangıç, Slavia'yı yıldıramadı"
"Slavia, kötü bir başlangıç yaptığı Fenerbahçe maçında sonradan hızlı toparlandı. Fenerbahçe maça heyecan verici bir tempoyla başladı ve Slavia'nın karşılık verecek durumu yoktu. İşler çok kötü giderken Guendouzi'nin pası yardımcı oldu. Maçın son anlarında Kacor, bir karateci gibi vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. "
"KUNG-FU TEKMESİ"
TN: "Korkunç başlangıç, kung-fu tekmesi ve 1 puan"
"Maçın 11. dakikasıdna 2-0 geride olan Slavia Prag, Fenerbahçe'nin büyük hatasıyla farkı 1'e indirdi. 90. dakikada Kacor'un kung-fu vuruşu maça 2-2'lik dengeyi getirdi. Skor 2-0 olmuşken sevinç çığlıkları atan taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncuları protesto etti."
"FENERBAHÇE'Yİ MAHRUM BIRAKTI"
Ceska Televize: "Kacor, 90. dakikada Fenerbahçe'yi galibiyetten mahrum bıraktı"
"Fenerbahçe, Oğuz ve Greenwood'un golleriyle 11. dakikada 2-0 öne geçti. Ancak Slavia hızlı toparlandı. Provod'un golü farkı 1'e indirdi. Maça sonradan giren Kacor, son dakikalarda beraberliği getirdi."
"TÜRK CEHENNEMİNDE İLK PUAN"
Blesk: "Çılgın başlangıç, ilk puan. Kacor'dan Türk cehenneminde gol"
"Pavel Kacor'un ayağına altın madalya! Slavia'nın kahramanı, son dakikalarda Ayosi'nin muhteşem ortasını gole çevirdi ve Fenerbahçeli taraftarları öfkelendirdi. Bu gol, puan hırsızlığına girmez. Fenerbahçe 2-0 öne geçti ama koruyamadı."