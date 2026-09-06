"Fenerbahçe maçında kafayı ona taktım" Acun Ilıcalı'nın keşfettiği isim Premier Lig'i sallıyor

Ilıcalı, lige iyi başlangıç sonrası hedeflerinin değişip değişmediği sorusuna, "Tek hedefimiz Premier Lig'de kalmak. Kalabilirsek, seneye çok avantajlı olacağız. Çünkü bir daha aynı bütçeyi alırsak, artık bundan sonra 18 transfer yapmama da gerek kalmayacak. 5-6 tane üst düzey oyuncu getirebileceğiz. O da bizim için büyük avantaj olacak. Bizim ligde kalmamız lazım." yanıtını verdi.

Ligde gelecek hafta Chelsea ile deplasmanda oynayacakları maçı da değerlendiren Ilıcalı, "Tabii ki 1 puan çok mutlu eder bizi. Oradan da 1 puan alırsak bütün hesabımız tutuyor aslında bu dönem için. Hatta fazlasıyla tutuyor diyebilirim yani. 3-4 puan da cebimizde kaldı." dedi.