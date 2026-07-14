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Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini bitirdi. Bonservisi ve sözleşmesi belli oldu

14.07.2026 08:22

Son Güncelleme: 14.07.2026 08:23

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe, uzun süredir tamamlamak istediği Mason Greenwood transferini bitirdi. Oyuncu için ödenecek bonservis ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini bitirdi. Bonservisi ve sözleşmesi belli oldu
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Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertlilerde transfer için önemli bir hareketlilik var.

YÖNETİM, MARSİLYA'YA GİTMİŞTİ 1
Sosyal Medya

YÖNETİM, MARSİLYA'YA GİTMİŞTİ

Bir süredir Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı.

 

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, transferi noktalamak için Marsilya'ya gitmişti.

VE MARSİLYA DA TAMAM 2
Resmi Kurum

VE MARSİLYA DA TAMAM

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, İngiliz futbolcunun ardından Marsilya ile de her konuda anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 3
Resmi Kurum

BONSERVİSİ

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin Marsilya ile 40 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığı el sıkıştığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 4
Resmi Kurum

SÖZLEŞMESİ

Ayrıca Greenwood'un Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro kazanacağı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

İSTANBUL'A GELECEK 5
Resmi Kurum

İSTANBUL'A GELECEK

Mason Greenwood'un kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.