Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini bitirdi. Bonservisi ve sözleşmesi belli oldu
14.07.2026 08:22
Son Güncelleme: 14.07.2026 08:23
Fenerbahçe, uzun süredir tamamlamak istediği Mason Greenwood transferini bitirdi. Oyuncu için ödenecek bonservis ortaya çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertlilerde transfer için önemli bir hareketlilik var.
YÖNETİM, MARSİLYA'YA GİTMİŞTİ
Bir süredir Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, transferi noktalamak için Marsilya'ya gitmişti.
VE MARSİLYA DA TAMAM
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, İngiliz futbolcunun ardından Marsilya ile de her konuda anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ
Haberin devamında sarı-lacivertlilerin Marsilya ile 40 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığı el sıkıştığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ
Ayrıca Greenwood'un Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro kazanacağı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
İSTANBUL'A GELECEK
Mason Greenwood'un kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.