Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken seçimini yaptı. Anlaşmaya varıldı, maaşı belli oldu
06.08.2026 16:33
Son Güncelleme: 06.08.2026 20:32
Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao'nun anlaştığı kulüp belli oldu.
Yaz transfer dönemi büyük bir hareketlilikle devam ederken, adı gündeme en çok gelen isimlerden biri olan Rafael Leao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın listesinde yer aldığı iddia edilen Portekizli futbolcunun son durumu belli oldu.
ANLAŞMAYA VARILDI
A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Rafael Leao ile anlaşmaya vardı.
MAAŞI
Haberin devamında Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcuyla 9 milyon euro karşılığında el sıkıştığı aktarıldı.
GALATASARAY'IN MİLAN'A TEKLİFİ
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberinde ise Galatasaray'ın Leao'nun kulübü Milan'a 30 artı 5 milyon euro bonservis teklifinde bulunduğu aktarıldı.
Serie A devinin Galatasaray'dan gelen teklifi yetersiz bularak geri çevirdiği kaydedildi.