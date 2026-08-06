Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken seçimini yaptı. Anlaşmaya varıldı, maaşı belli oldu

Yaz transfer dönemi büyük bir hareketlilikle devam ederken, adı gündeme en çok gelen isimlerden biri olan Rafael Leao ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın listesinde yer aldığı iddia edilen Portekizli futbolcunun son durumu belli oldu.