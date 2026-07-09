Fenerbahçe paylaştı, taraftarı heyecan sardı. "Rüya transfer bitti" yorumu
09.07.2026 17:50
Transferde şu ana kadar dikkat çeken takviyeler yapan Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımındaki ayrıntı, taraftarları heyecanlandırdı.
Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan ve Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Transferde şu ana kadar kadrosuna Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake'yi katan sarı-lacivertlilerin Mason Greenwood için de mutlu sona ulaşma aşamasında olduğu öğrenilmişti.
İngiliz futbolcuyu kısa süre içinde resmen açıklaması beklenen Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI
Süper Lig'in yeni sezonu için gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından sosyal medya hesabından maç haftalarının yer aldığı paylaşımda arkası dönük olarak yer alan kişinin Greenwood olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Greenwood iddialarının ayyuka çıktığı dönemde "Rüya transfer bitti" yorumunu yaptı.