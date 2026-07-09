Fenerbahçe paylaştı, taraftarı heyecan sardı. "Rüya transfer bitti" yorumu

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan ve Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Transferde şu ana kadar kadrosuna Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake'yi katan sarı-lacivertlilerin Mason Greenwood için de mutlu sona ulaşma aşamasında olduğu öğrenilmişti.