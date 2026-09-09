Fenerbahçe projenin ayrıntılarını paylaştı. Stadın kapasitesi 64 bine çıkıyor, işte maliyeti

Fenerbahçe'nin kentsel hafızayı koruyan yerinde yenileme vizyonu doğrultusunda gerekli izin sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla startı verilecek proje, stadyumun mimari yapısında köklü değişiklikler içeriyor.

İlk etapta temel inşaat çalışmasına başlanacak projede planlamaya göre; çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.

YENİ TRİBÜN İNŞAATI VE İLAVE 52 LOCA YAPILACAK

Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.

MALİYETİ DE AÇIKLANDI

Yaklaşık 50 milyon euro maliyetle stat kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkacak.

Kulübün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlere ilave olarak yaklaşık 25 milyon euro olması planlanıyor.

Kapasite artışının ardından son bir adım olarak stadın dış kaplama süreci başlayacak ve böylelikle süreç tamamlanacak.