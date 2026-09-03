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Fenerbahçe resmen açıkladı, Anderson Talisca ile yollar ayrıldı

03.09.2026 22:26

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe, geleceği uzun süredir merak edilen Anderson Talisca ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe resmen açıkladı, Anderson Talisca ile yollar ayrıldı
Resmi Kurum

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

Yaz transfer döneminin hareketli ekibi sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca belirsizliği sona erdi.

Fenerbahçe resmen açıkladı, Anderson Talisca ile yollar ayrıldı 1
Anadolu Ajansı

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Fenerbahçe resmen açıkladı, Anderson Talisca ile yollar ayrıldı 2
Resmi Kurum

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

 

"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

 

Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

Fenerbahçe resmen açıkladı, Anderson Talisca ile yollar ayrıldı 3
Anadolu Ajansı

Anderson Talisca'nın kısa süre içinde Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Jazira'ya resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe resmen açıkladı, Anderson Talisca ile yollar ayrıldı 4
Anadolu Ajansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol kaydetti.

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