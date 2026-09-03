Fenerbahçe resmen açıkladı, Anderson Talisca ile yollar ayrıldı
03.09.2026 22:26
Fenerbahçe, geleceği uzun süredir merak edilen Anderson Talisca ile ilgili açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminin hareketli ekibi sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca belirsizliği sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
Anderson Talisca'nın kısa süre içinde Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Jazira'ya resmi imzayı atması bekleniyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol kaydetti.