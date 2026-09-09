Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 3 puan

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe taraftarının önünde Roma ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında avantajlı olabilmek için kendi sahasında oynanacak olan maçları kazanmak isteyen Fenerbahçe, galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?