Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde hedef 3 puan
09.09.2026 13:02
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde sahasında İtalya'nın köklü kulübü Roma ile nefes kesen bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe taraftarının önünde Roma ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında avantajlı olabilmek için kendi sahasında oynanacak olan maçları kazanmak isteyen Fenerbahçe, galibiyet parolasıyla sahada olacak. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MÜCADELEYİ İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.
18 YILLIK HASRET SONA ERDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.
Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, yarın forma giymesi durumunda eski takımına karşı mücadele edecek.
Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynadı.