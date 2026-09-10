UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile heyecan dolu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmak ve gruplarda ilk haftayı rahat bir şekilde tamamlamak istiyor. Kritik karşılaşmada, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldız ismi Asensio ve cezalı durumunda olan Guendouzi sahada olmayacak. Nefes kesecek olan maçın canlı yayın bilgileri de açıklandı. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?