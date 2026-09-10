Fenerbahçe-Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe galibiyet için sahada
10.09.2026 11:54
Son Güncelleme: 10.09.2026 16:17
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında İtalya ekibi Roma ile nefes kesen bir maça çıkacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile heyecan dolu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmak ve gruplarda ilk haftayı rahat bir şekilde tamamlamak istiyor. Kritik karşılaşmada, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin yıldız ismi Asensio ve cezalı durumunda olan Guendouzi sahada olmayacak. Nefes kesecek olan maçın canlı yayın bilgileri de açıklandı. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup mücadeleleri ilk maçında bu akşam İtalya ekibi Roma'yı ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
AVRUPA'DA 307. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam İtalya'nın Roma ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 307. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 306 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 306 mücadelede rakip fileleri 417 kez havalandırdı, kalesinde 426 gol gördü.
FENERBAHÇE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAYI HEDEFLİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.
Süper Lig'de derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 18 yıl sonra yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk müsabakasında Roma'yı taraftarının önünde geçerek olumsuz havayı dağıtmayı ve "Devler Ligine" iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe'nin Roma karşısında sahaya çıkacağı muhtemel 11 şöyle:
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Oğuz, Muriqi
ASENSİO VE GUENDOUZİ YOK
Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
İTALYA TAKIMLARIYLA 16. RANDEVU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Roma'yı konuk edecek Fenerbahçe, İtalyan takımlarıyla 16. müsabakasına çıkacak.
Avrupa kupalarında İtalyan ekipleriyle 15 maç yapan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertlilerin attığı 11 gole İtalyanlar 25 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe, İtalyan temsilcilerine karşı 15 müsabakanın 9'unu UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.
ROMA'NIN KADROSUNDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR
İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın kadrosunda önemli futbolcular yer alıyor.
Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde sezona "etkileyici" başlayan İtalyan temsilcisinin, 26 yaş ortalamalı kadrosunda birçok yıldız oyuncu bulunuyor.
Fransa Milli Takımı'ndan Manu Kone'nin yanı sıra yeni transfer Donyell Malen'in ön plana çıktığı Roma'nın kadrosunda Santiago Castro, Matias Soule, Rodrigo Mora ve Niccolo Pisilli gibi genç ve yetenkli oyuncular dikkati çekiyor.
Kadronun tecrübeli ismi Paulo Dybala da bu sezon performansıyla göz dolduruyor.