Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, "Forvet konusunda uzun süredir çalışmalar yapıyoruz. Futbolculuk özelliklerinin yanı sıra karakteristik özellikler de öne çıkıyor. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti." sözlerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ

Oğuz Çetin ayrıca Lukaku ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Opsiyonun, Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda devreye gireceği belirtildi.