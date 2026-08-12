Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini resmen açıkladı
12.08.2026 18:49
Son Güncelleme: 12.08.2026 19:00
Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe, yeni golcüsünü resmen duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen ve adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir beklenen santrfor transferinde mutlu sona ulaştı.
LUKAKU RESMEN AÇIKLANDI
Fenerbahçe, Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku transferini resmen duyurdu. Yıldız futbolcu, bu akşam İstanbul'a gelecek.
OĞUZ ÇETİN DUYURDU
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, "Forvet konusunda uzun süredir çalışmalar yapıyoruz. Futbolculuk özelliklerinin yanı sıra karakteristik özellikler de öne çıkıyor. Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti." sözlerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ
Oğuz Çetin ayrıca Lukaku ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Opsiyonun, Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda devreye gireceği belirtildi.
KARİYERİ
Futbola ülkesi Belçika'da Anderlecht'in altyapısında başlayan Romelu Lukaku sonrasında Chelsea, Everton ve Inter'de iki farklı dönemde oynadı.
Belçikalı forvet West Bromwich Albion, Manchester United ve Roma formalarını da giyerken 2024'te Napoli'ye imza attı.
PERFORMANSI
Kariyerinde 692 maça çıkan Lukaku, 324 gol ve 99 asistlik performans sergiledi.