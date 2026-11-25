Fenerbahçe, Ukrayna ekiplerine 13. kez rakip olacak.

Ukrayna takımlarıyla daha önce 12 kez rakip olan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken 5 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 4 maçta ise rakiplerine kaybetti.

Ukranya'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 2015-16 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde rakip olan Fenerbahçe, rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalırken deplasmanda 3-0 yenilerek turu geçemedi.

8 KEZ DINAMO KIEV İLE KARŞILAŞTI

Fenerbahçe, Ukrayna ekipleriyle bugüne dek 12 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 8'inde Dinamo Kiev ile rakip oldu.

2 maçta Shakhtar, 2 maçta da Zorya'yla karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler. 8 müsabakada da Dinamo Kiev'in karşısına çıktı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 3 kez galip gelen taraf oldu.