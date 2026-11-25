Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın Shakhtar'ına karşı. İlk 11'de sürpriz
25.11.2026 09:59
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında bu akşam Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek.
Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın yöneteceği 90 dakikada Stuart Burt ve James Mainwaring, yardımcı hakem görevi yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 5 puanla 19. sırada yer alıyor.
İngiliz ekibi Liverpool'u ligdeki son maçında konuk eden Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisi, 21. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oppong, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Oğuz, İrfan Can, Greenwood, Muriqi.
Fenerbahçe'de Shakhtar Donetsk maçı öncesinde 2 eksik isim bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
EMRE BELÖZOĞLU TARİHE GEÇECEK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk maçıyla sarı-lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olacak.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Stamford Bridge'de oynanacak mücadeleyle Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçecek.
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 karşılaşmada görev yapan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.
Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi müsabakasına çıkacak.
TARİHTE BİR İLK
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, tarihte 2 Türk teknik adamın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olarak kayıtlara geçecek.
Geçen sezon başında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinin başına geçen Arda Turan, takımını ligde şampiyonluğa ulaştırmayı başarmıştı.
Arda Turan'ın ekibi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken Fenerbahçe'yle rakip oldu.
İsmail Kartal'ın ardından Liverpool mücadelesine Dirk Kuyt'la çıkan sarı-lacivertli ekip, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi.
Fenerbahçe, Belözoğlu'yla Devler Ligi'ndeki ilk maçına İngiltere'de çıkacak.
Oynanacak 90 dakika, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez 2 Türk teknik direktörü de karşı karşıya getirecek.
UKRAYNA EKİPLERİYLE 13. RANDEVU
Fenerbahçe, Ukrayna ekiplerine 13. kez rakip olacak.
Ukrayna takımlarıyla daha önce 12 kez rakip olan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet elde ederken 5 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler 4 maçta ise rakiplerine kaybetti.
Ukranya'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 2015-16 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde rakip olan Fenerbahçe, rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalırken deplasmanda 3-0 yenilerek turu geçemedi.
8 KEZ DINAMO KIEV İLE KARŞILAŞTI
Fenerbahçe, Ukrayna ekipleriyle bugüne dek 12 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 8'inde Dinamo Kiev ile rakip oldu.
2 maçta Shakhtar, 2 maçta da Zorya'yla karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler. 8 müsabakada da Dinamo Kiev'in karşısına çıktı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 3 kez galip gelen taraf oldu.
SHAKHTAR'IN YENİLGİSİ YOK
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Tük takımlarıyla bugüne dek 10 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda yenilgi yaşamadı.
Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Beşiktaş ile toplamda 10 maçta karşı karşıya gelen Shakhtar Donetsk, bu müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ukrayna ekibi bu maçlarda 21 gol kaydederken kalesinde 3 gol gördü.