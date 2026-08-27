Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, ilk transfer tamamlandı. İstanbul'a geliş saati belli oldu
27.08.2026 17:27
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe, tur sonrası ilk transferini gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte toplamda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırmıştı.
18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Fenerbahçe, tur sonrası ilk transferini bitirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardı.
Haberin devamında 22 yaşındaki futbolcunun 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
Nice formasıyla toplam 43 maça çıkan Ganalı stoper Oppong, 1 gol atma başarısı gösterdi.