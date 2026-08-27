Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, ilk transfer tamamlandı. İstanbul'a geliş saati belli oldu

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardı.

Haberin devamında 22 yaşındaki futbolcunun 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.