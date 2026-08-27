NTV

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, ilk transfer tamamlandı. İstanbul'a geliş saati belli oldu

27.08.2026 17:27

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe, tur sonrası ilk transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, ilk transfer tamamlandı. İstanbul'a geliş saati belli oldu
Resmi Kurum

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

 

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte toplamda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırmıştı.

 

18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Fenerbahçe, tur sonrası ilk transferini bitirdi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, ilk transfer tamamlandı. İstanbul'a geliş saati belli oldu 1
Resmi Kurum

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardı.

 

Haberin devamında 22 yaşındaki futbolcunun 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, ilk transfer tamamlandı. İstanbul'a geliş saati belli oldu 2
Resmi Kurum

Nice formasıyla toplam 43 maça çıkan Ganalı stoper Oppong, 1 gol atma başarısı gösterdi.