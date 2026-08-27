Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, kasa doldu taştı. İşte kazanılan para
27.08.2026 07:40
Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmasının ardından kazandığı para belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 yenerek toplam skoru 3-2 yaptı ve adını lig etabına yazdırdı.
18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kasasına giren para da belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN KASASINA GİREN PARA
Sarı-lacivertliler, UEFA'nın açıkladığı ödül sistemine göre organizasyona katılım ödülü olan 18 milyon 620 bin euro'yu kasasına koydu.
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nden kazanacağı para, lig aşamasındaki performansına göre de artacak. Ayrıca katılım bedelinin yanı sıra galibiyet, beraberlik, lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gibi gelirler de kazanılan miktara eklenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ
UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonun ödül sistemi şöyle:
Katılım: 18.62 milyon euro
Galibiyet: 2.1 milyon euro
Beraberik: 700 bin euro
Son 16 play-off: 1 milyon euro
Son 16 turu: 11 milyon euro
Çeyrek final: 12.5 milyon euro
Yarı final: 15 milyon euro
Final: 18.5 milyon euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon euro