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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, kasa doldu taştı. İşte kazanılan para

27.08.2026 07:40

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'nin Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmasının ardından kazandığı para belli oldu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, kasa doldu taştı. İşte kazanılan para
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 yenerek toplam skoru 3-2 yaptı ve adını lig etabına yazdırdı.

 

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kasasına giren para da belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA GİREN PARA 1
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'NİN KASASINA GİREN PARA

Sarı-lacivertliler, UEFA'nın açıkladığı ödül sistemine göre organizasyona katılım ödülü olan 18 milyon 620 bin euro'yu kasasına koydu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, kasa doldu taştı. İşte kazanılan para 2
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nden kazanacağı para, lig aşamasındaki performansına göre de artacak. Ayrıca katılım bedelinin yanı sıra galibiyet, beraberlik, lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gibi gelirler de kazanılan miktara eklenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ 3
Anadolu Ajansı

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ

UEFA'nın açıkladığı verilere göre Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonun ödül sistemi şöyle:

 

Katılım: 18.62 milyon euro

Galibiyet: 2.1 milyon euro

Beraberik: 700 bin euro

Son 16 play-off: 1 milyon euro

Son 16 turu: 11 milyon euro

Çeyrek final: 12.5 milyon euro

Yarı final: 15 milyon euro

Final: 18.5 milyon euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon euro

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