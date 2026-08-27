Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı, kasa doldu taştı. İşte kazanılan para

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nden kazanacağı para, lig aşamasındaki performansına göre de artacak. Ayrıca katılım bedelinin yanı sıra galibiyet, beraberlik, lig derecesi, piyasa değeri ve katsayı gibi gelirler de kazanılan miktara eklenecek.