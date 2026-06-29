Fenerbahçe-Samsunspor gerilimi artarak devam ediyor. "Ağzını burnunu kırardım"

"Buna inanıyor musunuz? 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin! Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi! Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemez de! Yeter ya! Çok da mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı, 'Böyle bir şey yok, ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum, kolpacı' dedi. Ben şaşırdım."