Fenerbahçe-Samsunspor gerilimi artarak devam ediyor. "Ağzını burnunu kırardım"
29.06.2026 08:38
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yaşanan gerginlik, demeçlerle devam ediyor.
Kulüpler Birliği Vakfı geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiş ve yeni sezon öncesi toplantı düzenlemişti.
Gerçekleştirilen buluşmada Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk arasında gerginlik yaşanmış ve toplantıya ara verilmişti.
Karadeniz ekibinin başkanı Yıldırım, Lider Haber'e yaptığı açıklamada Barış Göktürk için çarpıcı ifadeler kullandı.
"Barış Göktürk Bey size sokak ağzıyla 'Ayağa kalkarım, döverim, burnunu kırarım' dedi mi?" sorusunu cevaplayan Yıldırım, şöyle konuştu:
"AĞZINI BURNUNU KIRARDIM"
"Buna inanıyor musunuz? 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin! Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi! Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemez de! Yeter ya! Çok da mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı, 'Böyle bir şey yok, ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum, kolpacı' dedi. Ben şaşırdım."
"TEK MUHATABIM AZİZ YILDIRIM"
Soru: "Tek muhatabım Aziz Yıldırım dediniz mi?"
“Evet dedim, o zat, Barış gitmiş, Gazi Koşusu'nda konuşmuş, bana haberi gönderdiler. Yok efendim şuymuş buymuş. Haddini bileceksin. Biz de Aziz Başkan'ı tanıyoruz. Yüksel Yıldırım'ın muhatabı Aziz Başkan olur. Başkaları olamaz. Olacaksa Aziz Başkan'dan yazılı kağıt getirir. Cumhurbaşkanı gidiyor cumhurbaşkanıyla konuşuyor, bakanla konuşmuyor. Bana saygı yok. Barış Bey benim muhatabım değil, bu kadar açık ve net.”
NE OLMUŞTU?
Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Başkan Vekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında ciddi bir gerginlik yaşandı.
Yıldırım'ın "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş… Devletten bedava arsa alıp bunları satarak dünya para kazanıyorsunuz." sözlerini sarf ettiği iddia edilmişti. Mahmut Uslu'nun ise araya girerek "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma." ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.
Yüksel Yıldırım'ın ise "Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz." dediği iddia edilmişti.
"SENİ HERKESİN İÇİNDE DÖVERİM"
Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ise Yıldırım'a yönelik "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım. Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım." diyerek çıkıştığı ileri sürülmüştü.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun araya girerek tansiyonu düşürdüğü ifade edilmişti.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın salondan dışarı çıkarılarak sakinleştirildiği ve toplantıya ara verildiği aktarılmıştı.