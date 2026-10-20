Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Devler Ligi'nde üçüncü maç
20.10.2026 11:19
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe bu akşam Slavia Prag'ı konuk edecek. Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 43. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. karşılaşmasında boy gösterecek.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 308 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 433 gol gördü.
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda bu akşam 43. müsabakasını oynayacak.
FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.
Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
EKSİKLER
4 puana yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de Asensio ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.
Konuk Slavia Prag'ın ise puanı yok. Çekya Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu, ilk iki haftada Lens ve Sabah'a yenildi.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Brown; Kante, Guendouzi; Greenwood, İrfan Can, Oğuz ve Lukaku.
Slavia Prag: Markovic, Holes, Vlcek, Zima, Isife, Sadilek, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Sturm, Chytil