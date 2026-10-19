Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef mutlak galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde zorlu Slavia Prag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin 2. haftasında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 3 puan almak ve taraftarını coşturmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?