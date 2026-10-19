Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef mutlak galibiyet
19.10.2026 12:08
Son Güncelleme: 19.10.2026 12:50
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Çekya'nın güçlü ekiplerinden Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kazanmak için sahada olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde zorlu Slavia Prag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin 2. haftasında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 3 puan almak ve taraftarını coşturmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak.
Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR
18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iç sahada 1-1'lik Roma beraberliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı.
Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetine imza atmak istiyor.
Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde şu ana kadar puanı olmayan takımlardan. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti.
FENERBAHÇE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Slavia Prag maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür'ün yanı sıra, önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, yarınki maçta oynayamayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında muhtemel ilk 11'i ise şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric