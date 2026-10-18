Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı Kadıköy'de konuk etmeye hazırlanıyor. Devler Ligi randevusu öncesinde taraftarlar 'Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularına kilitlendi.

Şifresiz yayınlanacak kritik mücadelenin başlama saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?