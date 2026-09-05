Fenerbahçe, son gün transferden vazgeçti. Adil Demirbağ gerçeği ortaya çıktı
05.09.2026 13:23
Transferi hareketli geçiren Fenerbahçe'de son gün yaşananlarla ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe, son günü ise sessiz sedasız kapattı.
Kadrosuna Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Nathan Ake, Romelu Lukaku ve Kojo Peprah Oppong'u katan sarı-lacivertlilerin son güne kadar Konyasporlu Adil Demirbağ'ın peşinde olduğu öne sürüldü.
Sözcü'nün haberine göre Konyaspor, Demirbağ için Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Haberin devamında sarı-lacivertlilerin istenen bedeli yüksek bulduğu ve bu nedenle transferden vazgeçtiği iddia edildi.
Fenerbahçe, oyuncuyla ilgili çıkan iddialara yönelik bir açıklama yapmıştı.
Sarı-lacivertlilerin bildirisinde şöyle denilmişti:
"Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
KONYASPOR PERFORMANSI
28 yaşındaki futbolcu, Konyaspor kariyerinde çıktığı 179 maçta 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.