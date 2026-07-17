Fenerbahçe sonrası Galatasaray'a geliyor derken bambaşka takıma gidiyor

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın yeni takımı belli oluyor.



Portekiz'de Abola ve Record gazeteleri anlaşma sağlandığını haberleştirdi. Bonservisi Al Nassr'da bulunan Kolombiyalı golcü kiralık olarak Benfica'da forma giyecek.