Fenerbahçe sonrası Galatasaray'a geliyor derken bambaşka takıma gidiyor
17.07.2026 16:30
Son Güncelleme: 17.07.2026 16:36
Galatasaray'a imza atması beklenen Jhon Duran kariyerini Portekiz'de sürdürmeye hazırlanıyor. Kolombiyalı santrforun Benfica ile anlaştığı iddia edildi.
PORTEKİZ BASINI DUYURDU
Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın yeni takımı belli oluyor.
Portekiz'de Abola ve Record gazeteleri anlaşma sağlandığını haberleştirdi. Bonservisi Al Nassr'da bulunan Kolombiyalı golcü kiralık olarak Benfica'da forma giyecek.
20 MİLYON EUROLUK DEV MAAŞ
Habere göre Jhon Duran'ın yıllık yaklaşık 20 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü Al Nassr ödeyecek.
22 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de, ikinci yarısını Zenit'te geçirdi.
Duran'ın adı bu transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Duran, sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğu sonrası sosyal medyada Galatasaray paylaşımını beğenmişti.
PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev yapan Duran, 5 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.