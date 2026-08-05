Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için sahada
05.08.2026 14:58
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Bu yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Sturm Graz maçını taraftarının desteğiyle farklı kazanmak ve rövanş maçı öncesinde skor avantajı elde etmek istiyor. Avrupa kupalarında iç sahadaki 150 maçta 77 galibiyet 33 beraberlik, 40 yenilgi alan Fenerbahçe, galibiyet sayısını 78'e yükseltmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile heyecan dolu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, rövanş mücadelesi öncesinde kazanmak ve deplasmanda oynanacak mücadeleye rahat çıkmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yapan Fenerbahçe'de Bartuğ yerine Kante takıma dahil oldu. Nefes kesecek olan maçın canlı yayın bilgileri de açıklandı. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
AVRUPA'DA 303. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 302 mücadelede rakip fileleri 411 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.
FENERBAHÇE AVANTAJ PEŞİNDE
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında sahaya çıkacağı muhtemel 11 şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
FENERBAHÇE İÇ SAHA PERFORMANSINA GÜVENİYOR
Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarındaki 150 maçta 77 galibiyet kaydetti.
Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 150 maçta 77 galibiyet 33 beraberlik, 40 yenilgi aldı.
İç saha maçlarında rakip fileleri 217 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 144 gole engel olamadı.
KADROYA BARTUĞ YERİNE KANTE EKLENDİ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, UEFA'ya bildirdiği kadrodan Bartuğ Elmaz'ı çıkarırken Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante listeye eklendi.