Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile heyecan dolu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, rövanş mücadelesi öncesinde kazanmak ve deplasmanda oynanacak mücadeleye rahat çıkmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yapan Fenerbahçe'de Bartuğ yerine Kante takıma dahil oldu. Nefes kesecek olan maçın canlı yayın bilgileri de açıklandı. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?