Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş öncesi avantaj arıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ilk maçta mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağlamak isteyen Fenerbahçe, sahaya galibiyet için çıkacak. Kritik maç öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?