Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş öncesi avantaj arıyor
04.08.2026 11:27
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ilk maçta mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj sağlamak isteyen Fenerbahçe, sahaya galibiyet için çıkacak. Kritik maç öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde Sturm Graz ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kadıköy'de Avusturya ekibiyle kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, farklı üstünlük sağlayarak galip gelmek ve rövanş maçına rahat çıkmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KARŞILAŞMAYI İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones olacak.
FENERBAHÇE AVANTAJ PEŞİNDE
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında sahaya çıkacağı muhtemel 11 şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği ve 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkının olduğu isimler şöyle:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Yasir Çakdı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdıkmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai