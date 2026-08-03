Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde zorlu Sturm Graz ile mücadele edecek. İlk maçta evinde kazanmak ve skor avantajıyla rövanş maçına çıkmak isteyen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?