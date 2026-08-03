Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
03.08.2026 11:06
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Gornik Zabrze'yi eleyerek bir üst tura çıkan Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında da kazanmak ve rövanş maçı öncesinde skor avantajını eline almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe taraftarı önünde zorlu Sturm Graz ile mücadele edecek. İlk maçta evinde kazanmak ve skor avantajıyla rövanş maçına çıkmak isteyen Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı Kadıköy'de konuk edecek.
5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Mücadele tv100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
RÖVANŞ MAÇI 11 AĞUSTOS'TA
Fenerbahçe-Sturm Graz maçının rövanşı, 11 Ağustos'ta yapılacak.