Fenerbahçe taraftarıyla atışmıştı, yeni adresi belli oldu
18.08.2026 17:27
Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye kiralanan ancak son haftalarda taraftarlarla atışan futbolcunun yeni takımı netleşti.
Trendyol Süper Lig'e yenilgiyle başlayan, Şampiyonlar Ligi play-off turuna odaklanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Cengiz Ünder, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak üzere olan sarı-lacivertlilerin geçen sezon kadrosunda yer alan Edson Alvarez ile ilgili sıcak gelişmeler var.
Geride kalan sezonun başında kiralanan ancak sezonun ortasında ameliyat kararı alıp uzun süre sahalardan uzak kalan Meksikalı futbolcu, son haftalarda forma şansı bulmuş ancak Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı futbolcu, West Ham'a geri dönmüştü.
Marca'nın haberine göre La Liga ekibi Real Sociedad, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yakın...
28 yaşındaki futbolcunun İspanyol temsilcisinde forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ve West Ham'a ayrılık izni için baskı yaptığı aktarıldı.