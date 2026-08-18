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Fenerbahçe taraftarıyla atışmıştı, yeni adresi belli oldu

18.08.2026 17:27

NTV - Haber Merkezi

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Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye kiralanan ancak son haftalarda taraftarlarla atışan futbolcunun yeni takımı netleşti.

Fenerbahçe taraftarıyla atışmıştı, yeni adresi belli oldu
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'e yenilgiyle başlayan, Şampiyonlar Ligi play-off turuna odaklanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Cengiz Ünder, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak üzere olan sarı-lacivertlilerin geçen sezon kadrosunda yer alan Edson Alvarez ile ilgili sıcak gelişmeler var.

Fenerbahçe taraftarıyla atışmıştı, yeni adresi belli oldu 1
Anadolu Ajansı

Geride kalan sezonun başında kiralanan ancak sezonun ortasında ameliyat kararı alıp uzun süre sahalardan uzak kalan Meksikalı futbolcu, son haftalarda forma şansı bulmuş ancak Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmişti.

 

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı futbolcu, West Ham'a geri dönmüştü.

Fenerbahçe taraftarıyla atışmıştı, yeni adresi belli oldu 2
Anadolu Ajansı

Marca'nın haberine göre La Liga ekibi Real Sociedad, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yakın...

 

28 yaşındaki futbolcunun İspanyol temsilcisinde forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ve West Ham'a ayrılık izni için baskı yaptığı aktarıldı.

Fenerbahçe taraftarıyla atışmıştı, yeni adresi belli oldu 3
IHA

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.

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