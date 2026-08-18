Fenerbahçe taraftarıyla atışmıştı, yeni adresi belli oldu

Trendyol Süper Lig'e yenilgiyle başlayan, Şampiyonlar Ligi play-off turuna odaklanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Cengiz Ünder, Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak üzere olan sarı-lacivertlilerin geçen sezon kadrosunda yer alan Edson Alvarez ile ilgili sıcak gelişmeler var.