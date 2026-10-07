Fenerbahçe Tarfin, Avrupa'nın en büyük kupasını 3. kez kazandı
07.10.2026 23:30
Gecen sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile Eurocup şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'in karşılaştığı FIBA Kadınlar Süper Kupası finalinin galibi sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi olurken, son 4 yılda 3. kez bunu başardı.
Mersin'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda Leite ve Diaby ile rakip potada etkili olan Mersin ekibi, bu çeyreği 21-19 önde kapattı.
İkinci periyodun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Daha sonra rakibine oranla üstün oynayan Fenerbahçe, özellikle Meesseman'ın pota altında bulduğu sayılarla devreye 38-32 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten Fenerbahçe bu çeyreği de 59-48'lik skorla geçti.
Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, hem savunmada hem de hücumda iyi oynunu sürdürüp farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Mersin ekibi farkı azaltmaya çalişsa da Fenerbahçe karşılaşmayı 79-71 kazandı.
Maçın MVP'si de Fenerbahçe Tarfin'den Emma Meeseman oldu.
Maç öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Ballı'nın vefatı dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililer izledi.
Maçta hem Mersin ekibinin hem de Fenerbahçe'nin taraftarları takımlarına destek verdi.