Fenerbahçe Tarfin, Avrupa'nın en büyük kupasını 3. kez kazandı

Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten Fenerbahçe bu çeyreği de 59-48'lik skorla geçti.

Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, hem savunmada hem de hücumda iyi oynunu sürdürüp farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Mersin ekibi farkı azaltmaya çalişsa da Fenerbahçe karşılaşmayı 79-71 kazandı.

Maçın MVP'si de Fenerbahçe Tarfin'den Emma Meeseman oldu.