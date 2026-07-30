Fenerbahçe tur atladı ama sert eleştiri geldi. "Allah sabır versin, ikisine dua etsinler"
30.07.2026 08:09
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elediği maçın ardından dikkat çeken yorumlar geldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, Zabrze Arena'da oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 2-1'lik skorla adını 3. eleme turuna yazdıran taraf oldu.
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında dikkat çeken yorumlarda bulundu.
İşte Kahveci'nin sözleri:
"ALLAH SABIR VERSİN"
"İçim çekildi. Gornik mi izledik Glasgow Rangers'a karşı mı izledik ben anlamadım. Kadıköy'de Gornik'i izledik, ilk maçta direkten dönenler vardı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü, 4. kez gelen İsmail Kartal, 0-0'ı oynayacağız dedi ama 0'ı oynadılar. Bir tane Fenerbahçeli memnun değildir. Fenerbahçe'nin ilk deplasmanında taraftarlara Allah sabır versin diyeceğimi düşünemedim. İki maçta da akan oyunda gol atmadın."
"MERT VE AKE'YE DUA ETSİN"
"Son dakikalarda top onlarda bitti. Maça başlayacağın en güzel hikayeyle başladın. Rakip asist yaptı resmen. Net bir penaltı. Kerem'in pozisyonu gol olsa ikinci yarıda zaten sıkıntı olmayacak. Fenerbahçe bugün Mert Günok ve Ake'ye dua etsin. Sen Sturm Graz'a karşı bu oyunla ne yapacaksın? Umut vermedi Fenerbahçe. 180 dakika maç oynadın bu takıma karşı, duran toptan attın ama akan oyunda atamadın."
"BU TAKIM GORNIK YA!"
"City'e karşı oynarsın, 10 korner atarlar. Bu takım Gornik ya! 10 korner attılar, Mert yumrukladı. Kadıköy'de Fenerbahçe sahasına geçemediler."
"BİR TEK ASENSIO MU KÖTÜYDÜ?"
"İlk yarıda bir tek Asensio mu sahanın en kötüsüydü de İsmail Hoca kenara aldı? Ne olursa olsun 1-1 olmuş bir maçta Asensi'yu almam ben oyundan. Golü kaçıran Kerem'i, İrfan'ı al, Asensio'yu alma. Bence yanlış karar. Yok mu 45 dakika kredisi Asensio'nun? Formda haliyle Fenerbahçe'nin çilingiri Asensio halen."
"DÖRT FUTBOLCUNUN İŞİ ZOR"
"Bu takıma gereksiz faul yapmayın dedim, Oosterwolde'den bahsettim. Az kalsın kırmızı görecekti. İrfan Can, Kerem, yollarlarsa Oosterwolde'ye de üzülmezler. Fred de taraftarda bitti. Bazen ağzınla kuş tutsan olmaz. Bu dört futbolcunun işi zor."