Fenerbahçe tur atladı ama sert eleştiri geldi. "Allah sabır versin, ikisine dua etsinler"

"Son dakikalarda top onlarda bitti. Maça başlayacağın en güzel hikayeyle başladın. Rakip asist yaptı resmen. Net bir penaltı. Kerem'in pozisyonu gol olsa ikinci yarıda zaten sıkıntı olmayacak. Fenerbahçe bugün Mert Günok ve Ake'ye dua etsin. Sen Sturm Graz'a karşı bu oyunla ne yapacaksın? Umut vermedi Fenerbahçe. 180 dakika maç oynadın bu takıma karşı, duran toptan attın ama akan oyunda atamadın."