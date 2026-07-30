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Fenerbahçe tur atladı, sıralama değişti. UEFA ülke puanında son durum

30.07.2026 10:04

NTV - Haber Merkezi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'daki beraberlikle tur atlayan Fenerbahçe'nin ardından ülke puan sıralaması da güncellendi.

Fenerbahçe tur atladı, sıralama değişti. UEFA ülke puanında son durum
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında dün mücadele ettiği Gornik Zabrze ile berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe tur atladı, sıralama değişti. UEFA ülke puanında son durum 1
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE, 3. ELEME TURUNDA

 

Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, toplamda 2-1'lik üstünlük yakaladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdırdı. Gornik Zabrze ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

 

RAKİP BELLİ OLDU

 

Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe tur atladı, sıralama değişti. UEFA ülke puanında son durum 2
Anadolu Ajansı

Beraberliğinin ardından UEFA'da ülke puanı hemen güncellendi. İşte ülke puanlarındaki son durum...

 

1-İngiltere - 98.519

2-İtalya - 84.232

3-İspanya - 78.618

4-Almanya - 76.888

5-Fransa - 65.082

6-Portekiz - 60.450

7-Belçika - 55.850

8-Hollanda - 48.895

9-Türkiye - 45.775

10-Polonya - 42.625

11-Çekya - 42.025

12-Yunanistan - 40.812

Fenerbahçe tur atladı, sıralama değişti. UEFA ülke puanında son durum 3
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR DE MÜCADALE EDECEK

 

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Midtjylland ile Beşiktaş, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

 

Mücadele Türkiye saati (TSI) ile 20.00'de Danimarka'da başlayacak. 

 

Başakşehir ise evinde 1-1 berabere kaldığı Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.