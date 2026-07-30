Fenerbahçe tur atladı, sıralama değişti. UEFA ülke puanında son durum
30.07.2026 10:04
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'daki beraberlikle tur atlayan Fenerbahçe'nin ardından ülke puan sıralaması da güncellendi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında dün mücadele ettiği Gornik Zabrze ile berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.
FENERBAHÇE, 3. ELEME TURUNDA
Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, toplamda 2-1'lik üstünlük yakaladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdırdı. Gornik Zabrze ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
RAKİP BELLİ OLDU
Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.
Beraberliğinin ardından UEFA'da ülke puanı hemen güncellendi. İşte ülke puanlarındaki son durum...
1-İngiltere - 98.519
2-İtalya - 84.232
3-İspanya - 78.618
4-Almanya - 76.888
5-Fransa - 65.082
6-Portekiz - 60.450
7-Belçika - 55.850
8-Hollanda - 48.895
9-Türkiye - 45.775
10-Polonya - 42.625
11-Çekya - 42.025
12-Yunanistan - 40.812
BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR DE MÜCADALE EDECEK
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Midtjylland ile Beşiktaş, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Mücadele Türkiye saati (TSI) ile 20.00'de Danimarka'da başlayacak.
Başakşehir ise evinde 1-1 berabere kaldığı Inter Turku ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.