Fenerbahçe uzun süredir peşindeydi, son teklif yapıldı. Greenwood'un rekoru kırılabilir
23.07.2026 16:10
Son Güncelleme: 23.07.2026 16:10
Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı için kulüp ve futbolcu tarafına tekliflerini yaptı. Transfer gerçekleşirse Greenwood'un rekoru kırılacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Rafael Leao transferinde son durum ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda İtalyan basınında Leao'ya her iki kulübünde 10 milyon euro maaş önerdiği yazılmıştı.
Son duruma göre sarı kırmızılı ekip, yabancı kuralı sebebiyle 23 yaş altı olmayan yalnızca bir oyuncu transferi yapacak ve bu hakkını Leao'dan yana kullanmayacak. Fenerbahçe ise yeni bir teklif sundu.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
Futbolcu tarafıyla temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, imzanın atılması durumunda Greenwood'un rekorunu kıracak.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'nin Leao'ya 4 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon euro + bonuslardan oluşan bir teklif sundu.
Fenerbahçe, Leao için Milan'a 40 milyon euroluk bonservis ödemeye hazır.
Eğer bu transfer gerçekleşir imzalar atılırsa, Greenwood'a ödenen 39 milyon euroluk bonservis geride kalacak.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro.
"YENİ BİR LİGDE MEYDAN OKUMA HEDEFLİYORUM"
Yeni bir ligde forma giymek istediğini söyleyen deneyimli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.