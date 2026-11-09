Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'na hem övgü hem uyarı. "Aman dikkat hocam"
09.11.2026 09:03
Fenerbahçe, milli ara öncesi Süper Lig'de konuk olduğu Çorum FK'yı farklı mağlup ederken dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Çorum'da oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci (2), Mason Greenwood (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.
Ayrıca sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçtan da 3 puanla ayrılmış oldu.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Çorum'da aldığı galibiyeti mercek altına aldı.
İşte değerlendirmeler:
"BELÖZOĞLU'NA DA MORAL OLDU"
Ömer Üründül/Sabah: "Takımın geneline baktığım zaman futbolcular; hırslıydı, mücadeleciydi. Ama bu büyük farkı getiren başka etkenler vardı… Birincisi gollerden ilk dördünün mükemmel oluşu. Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi… İrfan Can ve Greenwood başarılı performansları ve birbirinden güzel golleri ile öne çıktılar.
Emre Belözoğlu'nun Kante yerine ilk 11'de tercih ettiği İsmail, yine çok başarılıydı. Tabii tek olumsuz görüntü Lukaku'daydı. Zamanın büyük santrforu ne yazık ki biraz olsun güçlenemiyor. Vedat Muriç girdikten sonra F.Bahçe'nin şu an için gerçek santrforu olduğunu bir kere daha belgeledi. Emre Belözoğlu ikinci yarıda iki farklı skor avantajı varken rakibin baskısı ile sıkıntıya giren oyunda fazla beklemeden iki doğru değişikliğe gitti. Tabii bir şans da günün başarılı ismi İrfan Can'ın çıkmadan az önce ikinci golü atmasıydı.
Gelelim Emre Belözoğlu'nun üstünde durması gerekenlere... İlk yarı berabere giderken rakibin çok net pozisyonunu Ederson kurtardı. Ardından yine ilk devrede iki duran topta Çorum'un stoperi Smolcic, çok net iki kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda da Çorum'un kritik atakları ve yarım pozisyonlar var.. Bunların üzerinde durulmalı. Bir bakıma bu netice Belözoğlu'na da moral oldu."
"BAMBAŞKA BİR FENERBAHÇE İZLERİZ"
Emre Bol/Fotomaç: "Emre hocanın dikkat etmesi gereken en önemli mevzu takım savunması… Bakmayın siz skorun böyle olduğuna… Çorum ekibi benim beklediğimden daha fazla pozisyona girdi. Kante yokken Fenerbahçe takım savunmasında sıkıntılar yaşıyor. Yine Ederson'un muhteşem performansını izledik. Ama dikkat! Çorum atamadı lakin başkası atar! Bu yüzden milli arada en çok bu noktaya çalışılmalı.
Sözün özü aslında şu; Emre Belözoğlu ilk olarak Fenerbahçe'nin güçlü yönünü ortaya çıkardı. Muhteşem şutlar atan oyuncularıyla sonuca gitmeyi bildi. Eminim sorunları da tespit etmiştir. İşte ona biraz zaman lazım. Mental olarak düşmüş oyuncular ayağa kalkınca bambaşka bir Fenerbahçe izleriz."
"EMRE HOCA'NIN YAPTIKLARI..."
Halil Özer/Milliyet: "Her ne kadar bazı eksiklikler varsa da Fenerbahçe takımının asıl sorunu yönetilememekti. Sadece yönetmek değil. Futbolcularla iletişim, onları idare etme, dertlerini dinleme, taraftar kontrolü buna dahildi.
Ama sağ olsun İsmail hoca Fenerbahçe’ye öyle bir dönem yaşattı ki şampiyonluğu neredeyse imkansız hale getirdi.
Peki Emre hoca ne yaptı? Tabii ki iki günde sihirli değnek olmaz. Sadece herkesi yerli yerinde oynattı. Yorgun Kante’yi dinlendirdi. Liverpool maçından devam eden tempoyu bozmadı.
Bir de şu var. Atılan 5 gol hem hazırlanış hem de vuruş bakımından belki de bu sezonun en güzel golleriydi. Greenwood’un attığı ilk gol, İrfan’ın iki golü, Oğuz’un attığı son gol hazırlanış olarak ayrı lezzetteydi.
Şunu da belirtmek lazım. Bakmayın Çorum’un beş gol yediğine. Buraya gelen her takım mutlaka zorlanacaktır. Onların en büyük şanssızlığı hem Ederson faktörü hem de Greenwood ile İrfan’ın çok can yakıcı bir gününde olmasıydı. Yoksa gol olacak pozisyonları buldular. Ancak en büyük hataları çok açılmalarıydı. Karşılarında ligin en kolay gol atan takımı olduğunu unutarak saldırmayı pahalı ödediler.
Bu arada başka bir konu var. Sanıyorum Emre hocanın da dikkatini çekmiştir. Fenerbahçe savunması Liverpool maçının aksine neredeyse bütün hava toplarını rakibe vurdurdu. Fenerbahçe defansının bu kadar çok topa vurdurmaması lazım.
Tabii bir de İsmail. Adam çift kimlikle maç oynadı. Bu sezon başını yakan o top tutma hastalığı yine arada nüksetti. Liverpool maçında oynadığı gibi oynarsa takımına müthiş faydası oluyor. Yani İsmail’in bunu hala anlayamaması akıl alacak gibi değil.
Sonuç olarak Fenerbahçe Çorum’da müthiş oynadı müthiş goller attı ve bileğinin hakkıyla üç puanı aldı."
"TAKIMIN DENGESİ DEĞİŞTİ"
Abdullah Ercan/Takvim: "Emre Belözoğlu'nun gelişi bazı değişiklikler getirdi. İlk on birde dört Türk oyuncu vardı. Bu tercih ayrıca üzerinde durulmalı. Takımın saha içindeki dengesi değişti. Oyun anlayışında yeni işaretler gördük. Gidilecek çok yol var. Fenerbahçe'nin önünde zorlu bir süreç bulunuyor. Öncelikle puan farkını azaltması gerekiyor. Zirve yarışından kopmamak önem taşıyor. İkinci yarı belirleyici olacak. Yapılacak transferler de takımı güçlendirebilir. Milli ara öncesi galibiyet çok değerliydi. Moral kazanarak araya girdi."
"FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK KAZANIM"
Serkan Akcan/Fanatik: Yeni oyun düzeninde Belözoğlu’nun Greenwood’dan beklentisi; top kazanması değil top kaybetmemesi! Takımın topla en etkili futbolcusundan rakibe ön alanda şiddetli baskı yapmasını beklemek zaten çok gerçekçi değil. Emre hoca da Greenwood’un oyun tarzıyla barışık olduğunu daha ilk maçından gösterdi. Lukaku’dan Oğuz’a İrfan’dan İsmail’e kadar takım ön alan baskısını çok daha yüksekte yapmaya çalışırken Greenwood topla serbest oyuncu rolünü harika oynadı.
Rolünün hakkını veren başka futbolcular da vardı. İrfan, derbide attığı röveşata golünden bu tarafa her maç yükseliyor. Çorum’da sahanın en isteklilerinden biriydi ve yine jenerikleri süsleyecek kadar güzel goller attı. Futbolda savunulması en zor detayların başında yetenek gelir. Yetenek sizi terk etmez, yeter ki siz onu formunuzla destekleyin. İrfan, Greenwood ile beraber Fenerbahçe’nin yetenek seti zengin futbolcularından biri. Sadece doğru zamanda doğru karar verip inisiyatif alma standardı bayağı sapmış ve Mourinho döneminden itibaren öz güvenini yitirmişti. Dün ne oynadığını bilen ve yeteneğinin hakkını veren hali, Fenerbahçe için büyük kazanım."
"DAHA İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLAMAZ"
Bülent Timurlenk/Sabah: "Liverpool galibiyeti, Emre Belözoğlu ile açılan beyaz sayfa… Fenerbahçe bu artılarla gitti Çorum'a. Belözoğlu, Kante'yi kulübede tutup doğru bir rakip analizi ile başladı maça. Fenerbahçe ön alan baskısı yapmıyor, topun arkasında kalabalık duruyor ve geçiş hücumu arıyordu. Çorum adına Ramirez'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon kader anıdır.
İkinci yarıda kontrolsüz yüklenen Çorum'u yorgunluk belirtileri gösteren İrfan Can, yine bir kontratakta, yine ceza alanı dışından cezalandırdı ve görevini yapmış olmanın keyfiyle dışarıya geldi. Haftalardır keyifsiz olan Greenwood'un iki gol atması, Belözoğlu'nun yerinde değişiklikleri tabelada farkı büyüttü. Burak Yılmaz'ın elinde ön tarafta yetenekli adamlar var ama orta sahada basit top kayıpları ve geriye dönüşlerdeki yavaşlık, onun kariyerine ağır bir hezimet yazdırdı. Bir hafta önce krizde olan Fenerbahçe, şimdi milli araya Şampiyonlar Ligi'nde 5 puan ve deplasmanda 5 gollü galibiyetle giriyor. Belözoğlu için bundan daha iyi başlangıç olmaz."