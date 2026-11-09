Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'na hem övgü hem uyarı. "Aman dikkat hocam"

Halil Özer/Milliyet: "Her ne kadar bazı eksiklikler varsa da Fenerbahçe takımının asıl sorunu yönetilememekti. Sadece yönetmek değil. Futbolcularla iletişim, onları idare etme, dertlerini dinleme, taraftar kontrolü buna dahildi.

Ama sağ olsun İsmail hoca Fenerbahçe’ye öyle bir dönem yaşattı ki şampiyonluğu neredeyse imkansız hale getirdi.

Peki Emre hoca ne yaptı? Tabii ki iki günde sihirli değnek olmaz. Sadece herkesi yerli yerinde oynattı. Yorgun Kante’yi dinlendirdi. Liverpool maçından devam eden tempoyu bozmadı.

Bir de şu var. Atılan 5 gol hem hazırlanış hem de vuruş bakımından belki de bu sezonun en güzel golleriydi. Greenwood’un attığı ilk gol, İrfan’ın iki golü, Oğuz’un attığı son gol hazırlanış olarak ayrı lezzetteydi.

Şunu da belirtmek lazım. Bakmayın Çorum’un beş gol yediğine. Buraya gelen her takım mutlaka zorlanacaktır. Onların en büyük şanssızlığı hem Ederson faktörü hem de Greenwood ile İrfan’ın çok can yakıcı bir gününde olmasıydı. Yoksa gol olacak pozisyonları buldular. Ancak en büyük hataları çok açılmalarıydı. Karşılarında ligin en kolay gol atan takımı olduğunu unutarak saldırmayı pahalı ödediler.

Bu arada başka bir konu var. Sanıyorum Emre hocanın da dikkatini çekmiştir. Fenerbahçe savunması Liverpool maçının aksine neredeyse bütün hava toplarını rakibe vurdurdu. Fenerbahçe defansının bu kadar çok topa vurdurmaması lazım.

Tabii bir de İsmail. Adam çift kimlikle maç oynadı. Bu sezon başını yakan o top tutma hastalığı yine arada nüksetti. Liverpool maçında oynadığı gibi oynarsa takımına müthiş faydası oluyor. Yani İsmail’in bunu hala anlayamaması akıl alacak gibi değil.

Sonuç olarak Fenerbahçe Çorum’da müthiş oynadı müthiş goller attı ve bileğinin hakkıyla üç puanı aldı."