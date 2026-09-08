Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonlar ligi tahmini. Tüm takımlar simüle edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 36 takım mücadele ederken, Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.