Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonlar ligi tahmini. Tüm takımlar simüle edildi
08.09.2026 10:52
Aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi takımları yapay zeka desteğiyle değerlendirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 36 takım mücadele ederken, Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.
Turnuva önceci Opta, 10 bin simülasyon sonucunda takımların play-off, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk şanslarını hesaplandı.
Bu sonuçlara göre geçtiğimiz sezonun finalisti Arsenal'ın kupayı alabileceği sonucu ortaya çıktı. Arsenal'ı Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve son şampiyon Paris Saint-Germain izledi.
FENERBAHÇE
Son 16 play-off: Yüzde 48.2
Son 16: Yüzde 27.5
Çeyrek final: Yüzde 8.4
Yarı final: Yüzde 2.2
Final: Yüzde 0.5
Şampiyonluk: 0.2
GALATASARAY
Son 16 play-off: Yüzde 44.3
Son 16: Yüzde 23.7
Çeyrek final: Yüzde 7.3
Yarı final: Yüzde 2.1
Final: Yüzde 0.4
Şampiyonluk: Yüzde 0.1
MAÇLARİN TARİHLERİ
9 Eylül Çarşamba
22.00 Sporting CP - Galatasaray
10 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Roma