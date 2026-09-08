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Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonlar ligi tahmini. Tüm takımlar simüle edildi

08.09.2026 10:52

NTV - Haber Merkezi

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Aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi takımları yapay zeka desteğiyle değerlendirildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonlar ligi tahmini. Tüm takımlar simüle edildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 36 takım mücadele ederken, Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonlar ligi tahmini. Tüm takımlar simüle edildi 1
Reuters

Turnuva önceci Opta, 10 bin simülasyon sonucunda takımların play-off, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk şanslarını hesaplandı.

 

Bu sonuçlara göre geçtiğimiz sezonun finalisti Arsenal'ın kupayı alabileceği sonucu ortaya çıktı. Arsenal'ı Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve son şampiyon Paris Saint-Germain izledi. 

FENERBAHÇE 2
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FENERBAHÇE

Son 16 play-off: Yüzde 48.2

 

Son 16: Yüzde 27.5

 

Çeyrek final: Yüzde 8.4

 

Yarı final: Yüzde 2.2

 

Final: Yüzde 0.5

 

Şampiyonluk: 0.2

GALATASARAY 3
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GALATASARAY

Son 16 play-off: Yüzde 44.3

 

Son 16: Yüzde 23.7

 

Çeyrek final: Yüzde 7.3

 

Yarı final: Yüzde 2.1

 

Final: Yüzde 0.4

 

Şampiyonluk: Yüzde 0.1

MAÇLARİN TARİHLERİ 4
Reuters

MAÇLARİN TARİHLERİ

 

9 Eylül Çarşamba
 

22.00 Sporting CP - Galatasaray

 

10 Eylül Perşembe
 

19.45 Fenerbahçe - Roma