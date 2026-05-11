Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası vardı, beklenen açıklama geldi. "Muhtemelen son maçım"
11.05.2026 13:23
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu iddia edilen dünyaca ünlü yıldızdan geleceğine dair açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken şampiyon Galatasaray oldu, Kayserispor ile Karagümrük ise küme düştü.
Fenerbahçe de sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi aldı.
Hem sarı-lacivertlilerin hem de sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Paulo Dybala, takımı Roma'nın Parma ile oynadığı maçın ardından geleceğine dair gelen soruları yanıtladı.
"MUHTEMELEN SON MAÇIM"
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız, "Ben de bilmek isterdim ama hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen Lazio derbisi, Roma taraftarlarının önünde oynayacağım son maç olacak." dedi.
"KULÜP BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİ"
"Yeni sözleşmeyle ilgili karar verildi mi?" sorusuna cevap veren Dybala, "Hayır ama kontratta da böyle yazıyor. Düşüncemi kendime saklıyorum. Kulüp benimle iletişime geçmedi. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Roma ile 25 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.