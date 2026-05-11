Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası vardı, beklenen açıklama geldi. "Muhtemelen son maçım"

Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken şampiyon Galatasaray oldu, Kayserispor ile Karagümrük ise küme düştü.

Fenerbahçe de sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi aldı.

Hem sarı-lacivertlilerin hem de sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Paulo Dybala, takımı Roma'nın Parma ile oynadığı maçın ardından geleceğine dair gelen soruları yanıtladı.