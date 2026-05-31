Fenerbahçe ve Galatasaray teklif yaptı. Dünyaca ünlü yıldız, ayrılığı açıkladı
31.05.2026 12:06
Son Güncelleme: 31.05.2026 12:55
Yaz transfer dönemine girilirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız isim ayrılık kararını açıkladı.
Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala bir yandan da yeni sezona hazırlanan takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine Milan forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Rafael Leao gelmişti.
İki kulübün de oyuncu için girişimlerde bulunduğu öne sürülürken Portekizli yıldızdan net açıklama geldi.
"MILAN TARİHİNE ADIMI YAZDIRDIM"
sport.tv'ye konuşan Leao, "Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım." dedi.
"YENİ BİR LİGDE MEYDAN OKUMA HEDEFLİYORUM"
Yeni bir ligde forma giymek istediğini söyleyen deneyimli futbolcu, "Tabii ki sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN TEKLİF
Diğer yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Leao'ya teklifini sundu.
İki devin de yıldız futbolcuya yıllık net 10 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Piyasa değeri 50 milyon euro olan ve sözleşmesi 2028'de sona erecek Rafael Leao; bu sezon Milan formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.