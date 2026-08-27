Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlendi. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşti. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.

Şampiyonlar Ligi lig etabı fikstürü, en geç cumartesi günü açıklanacak.