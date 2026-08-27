Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
27.08.2026 18:28
Son Güncelleme: 27.08.2026 19:52
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kura çekimi bugün gerçekleştirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasında oynanacak maçlar bugün belli oldu.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'da bugün TSİ 19.00'da yapıldı.
Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakipleri şöyle sıralandı:
Atletico Madrid (D)
Liverpool
Aston Villa (D)
Roma
(GÜNCELLENİYOR)
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Galatasaray'ın rakipleri şöyle:
Barcelona
PSG (D)
Aston Villa
Sporting (D)
(GÜNCELLENİYOR)
LİG FORMATI
Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlendi. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşti. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.
Şampiyonlar Ligi lig etabı fikstürü, en geç cumartesi günü açıklanacak.
TORBALAR
Lig aşaması kura çekiminde torbalar şöyle oluşmuştu:
1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya) Atletico Madrid (İspanya)
2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)
3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)
4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)
FİNAL MADRİD'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.