Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
27.08.2026 18:28
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasında oynanacak maçlar bugün belli olacak.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'da bugün TSİ 19.00'da yapılacak.
Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı.
LİG FORMATI
Kura çekiminde her takım için 8 rakip belirlenecek. Kurada her takım, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek. Bu aşamada yer alan takımlar, kendi sahalarında ve deplasmanda dörder olmak üzere 8 maça çıkacak.
TORBALAR
Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:
1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya) Atletico Madrid (İspanya)
2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)
3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)
4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)
FİNAL MADRİD'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.