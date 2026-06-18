Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi

Kartal, “Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım. Sayın başkanımızın dün beni arayıp 'Oğlum, İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok mutlu etti. Başkanımızla çok özel anılarımız var. 3 Temmuz süreci, kurşunlanmamız... O günler devam ediyor gibi beni aradı. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Bu sezon şampiyon olmamız lazım.” ifadelerini kullandı.