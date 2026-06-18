Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi
18.06.2026 13:04
Son Güncelleme: 18.06.2026 13:22
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.
Fenerbahçe'de başkanlık görevini 8 yıl sonra yeniden devralan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu.
Yönetim kurulu toplantısının ardından sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.
YENİ HOCA KARTAL
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni sezonda takımın başında teknik direktör İsmail Kartal'ın yer alacağı duyuruldu.
KAP'a yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.” denildi.
Kartal, sarı lacivertlilerde 4. dönemini yaşayacak. Kartal'ın yardımcılığını Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt yapacak.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Kartal, “Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım. Sayın başkanımızın dün beni arayıp 'Oğlum, İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok mutlu etti. Başkanımızla çok özel anılarımız var. 3 Temmuz süreci, kurşunlanmamız... O günler devam ediyor gibi beni aradı. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Bu sezon şampiyon olmamız lazım.” ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'DEKİ SON DÖNEMİ
65 yaşındaki Kartal, Fenerbahçe'deki son döneminde çıktığı 58 maçta 1.75'lik puan ortalaması yakalamıştı.