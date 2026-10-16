Fenerbahçe'de Asensio ve Kante kararı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi' nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.