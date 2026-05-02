Fenerbahçe'de aylar sonra forma giyen futbolcuya Kadıköy'de büyük tepki
02.05.2026 22:09
NTV - Haber Merkezi
Kadıköy'de ağırladığı Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe'de taraftarlar bir futbolcuya tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırladı.
Kadıköy'de oynanan maçta rakibini 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın yenildiği haftada bitime iki maç kala puan farkını 4'e indirdi.
FRED'E ALKIŞ
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fred, 90. dakikada yerini Edson Alvarez'e bıraktı. Chobani Stadyumu'nda yer alan taraftarlar, Brezilyalı futbolcuyu oyundan çıkarken alkışladı.
3 AY SONRA SAHAYA ÇIKTI, BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ
Oyuna giren Edson Alvarez ise ıslık ve protestolarla zemine ayak bastı.
Süper Lig'de en son 2 Şubat tarihinde Kocaelispor'a karşı forma giyen ve 3 ay sonra sahaya çıkan Meksikalı futbolcu, ayağına her top geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıklandı.
GÖLE'DEN 6 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan derbi müsabakasına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.
Göle, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Ederson, Matteo Guendouzi ve Archie Brown'u cezaları, Dorgeles Nene'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamadı. Zeki Murat Göle, Milan Skriniar ile Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.
RAMS Başakşehir karşısında bu isimlerin yerine ise Mert Günok, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü ve Fred Rodrigues ilk 11'de görevlendirildi.
SKRINIAR VE ASENSIO YEDEK
Fenerbahçe'de sezonun en etkili performansına imza atan isimlerden Milan Skriniar ile Marco Asensio, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Son maçlarda tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına forma giyen kaptan Skriniar, yine aynı amaçla kadroda yer aldı.
İspanyol yıldız Asensio da maçta yedek soyundu.