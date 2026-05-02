Fenerbahçe'de aylar sonra forma giyen futbolcuya Kadıköy'de büyük tepki

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan derbi müsabakasına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.

Göle, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Ederson, Matteo Guendouzi ve Archie Brown'u cezaları, Dorgeles Nene'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamadı. Zeki Murat Göle, Milan Skriniar ile Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.

RAMS Başakşehir karşısında bu isimlerin yerine ise Mert Günok, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü ve Fred Rodrigues ilk 11'de görevlendirildi.