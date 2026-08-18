Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe. Bir isim daha veda ediyor
18.08.2026 13:45
Son günlerde 3 isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, bir isme daha veda etmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de Fred, Sidiki Cherif ve Musaba'nın ardından bir ismin daha takıma veda edecek.
Sarı lacivertlilerde Dominik Livakovic ile ayrılık resmen yaşanacak.
Fotomaç'ın haberine göre; Ayrılık görüşmesi için 31 yaşındaki Hırvat kalecinin menajeri Andy Bara'nın bu hafta İstanbul'a gelecek.
Bara'nın, Dinamo Zagreb'in teklifini Fenerbahçe yönetimine resmi olarak ileteceği ifade edildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Livakovic transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanmasının bekleniyor.
BELİRSİZLİK NETLEŞECEK
Geride kalan sezonun başında kiralık olarak önce Girona sonra ise Dinamo Zagreb'e gönderilen Dominik Livakovic'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.
Fenerbahçe, Zagreb'den gelen son teklifi reddetmişti.
SÖZLEŞMESİ VAR
2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6 milyon 500 bin euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atan Livakovic, sarı-lacivertli formayla 74 maça çıktı.
Hırvat eldivenin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.