Fenerbahçe'de beklenen Marco Asensio kararı verildi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan maçta kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.