Fenerbahçe'de beklenen Marco Asensio kararı verildi
03.09.2026 17:33
Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumuyla ilgili karar verildi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanacak olan maçta kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerde Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
AMELİYAT İDDİASI VARDI
Tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.
"BÖYLE BİR PLANLAMA YOK"
A Spor'un haberine göre İspanyol futbolcuyla ilgili herhangi bir ameliyat planlaması yapılmadı.
Haberin devamında Asensio'nun tedavisinin, sağlık ekibinin kontrolünde devam edeceği ve ameliyat edilmeyeceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.