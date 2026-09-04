Fenerbahçe'de beklenen oldu, Çağlar Söyüncü kararı TFF'ye bildirildi
04.09.2026 18:57
Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den TFF'ye bildirim yapıldı.
Anadolu Ajansı
Türkiye'de yaz transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen Çağlar Söyüncü ile ilgili karar verildi.
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Anadolu Ajansı
30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Süper Lig ekibi Çorum FK'ya imza atması bekleniyor.