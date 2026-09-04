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Fenerbahçe'de beklenen oldu, Çağlar Söyüncü kararı TFF'ye bildirildi

04.09.2026 18:57

Selim Başeğmezer

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Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'den TFF'ye bildirim yapıldı.

Fenerbahçe'de beklenen oldu, Çağlar Söyüncü kararı TFF'ye bildirildi
Anadolu Ajansı

Türkiye'de yaz transfer döneminin sona ermesine saatler kala Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor.

 

Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen Çağlar Söyüncü ile ilgili karar verildi.

Fenerbahçe'de beklenen oldu, Çağlar Söyüncü kararı TFF'ye bildirildi 1
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Fenerbahçe'de beklenen oldu, Çağlar Söyüncü kararı TFF'ye bildirildi 2
Anadolu Ajansı

30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Süper Lig ekibi Çorum FK'ya imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'de beklenen oldu, Çağlar Söyüncü kararı TFF'ye bildirildi 3
Anadolu Ajansı

2024'ün ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Söyüncü, sarı-lacivertlilerde çıktığı 75 maçta 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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