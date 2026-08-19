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Fenerbahçe'de beklenmedik sürpriz. İstenmeyen isim, Barcelona'ya gidiyor

19.08.2026 16:58

Son Güncelleme: 19.08.2026 16:59

NTV - Haber Merkezi

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Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isim için büyük sürpriz ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de beklenmedik sürpriz. İstenmeyen isim, Barcelona'ya gidiyor
Resmi Kurum

Süper Lig'de Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında ise Lyon ile berabere kalan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyordu.

Fenerbahçe'de beklenmedik sürpriz. İstenmeyen isim, Barcelona'ya gidiyor 1
Anadolu Ajansı

Geçen sezon kiralık olarak takımdan ayrılan Dominik Livakovic'in geleceği de taraftarların merak konusu olmuştu...

 

Dinamo Zagreb'in radarında olduğu öne sürülen Hırvat kaleci için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

BARCELONA İSTİYOR 2
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BARCELONA İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre Barcelona, deneyimli file bekçisini transfer etmek istiyor.

 

La Liga devinin Livakovic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ve ilk sezon başka bir takıma kiralık olarak göndermeyi düşündüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'de beklenmedik sürpriz. İstenmeyen isim, Barcelona'ya gidiyor 3
Anadolu Ajansı

Haberin devamında Livakovic ile görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'de beklenmedik sürpriz. İstenmeyen isim, Barcelona'ya gidiyor 4
Anadolu Ajansı

2023 yazında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki eldiven, geçen sezonun ilk yarısını kiralık olarak Girona'da, ikinci devresini ise Dinamo Zagreb'de geçirmişti.

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