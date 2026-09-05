Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine saatler kala Marco Asensio kararı
05.09.2026 13:38
Son Güncelleme: 05.09.2026 13:40
Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun son durumu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Maç kadrosunda olup olmayacağı merak edilen Marco Asensio için karar verildi.
TRT Spor'un haberine göre İspanyol yıldız, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Başarılı futbolcu, maç kadrosuna alınmamasının ardından özel aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı.
Asensio'nun hafta boyunca bireysel olarak çalıştığı belirtildi.
Derbide Marco Asensio'nun yerine Samsunspor maçında olduğu gibi İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.