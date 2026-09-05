Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine saatler kala Marco Asensio kararı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.