NTV

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine saatler kala Marco Asensio kararı

05.09.2026 13:38

Son Güncelleme: 05.09.2026 13:40

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine saatler kala Marco Asensio kararı
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

 

Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan ve saat 20.00'de başlayacak olan dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine saatler kala Marco Asensio kararı 1
Resmi Kurum

Maç kadrosunda olup olmayacağı merak edilen Marco Asensio için karar verildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine saatler kala Marco Asensio kararı 2
Anadolu Ajansı

TRT Spor'un haberine göre İspanyol yıldız, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Başarılı futbolcu, maç kadrosuna alınmamasının ardından özel aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine saatler kala Marco Asensio kararı 3
Anadolu Ajansı

Asensio'nun hafta boyunca bireysel olarak çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine saatler kala Marco Asensio kararı 4
Anadolu Ajansı

Derbide Marco Asensio'nun yerine Samsunspor maçında olduğu gibi İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram