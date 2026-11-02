Fenerbahçe'de bitmeyen döngü. İsmail Kartal ve Portekizliler

5 sezon sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira ile yollar 20 Aralık 2021'de ayrılırken, göreve İsmail Kartal getirildi.

Sezonu tamamlayan İsmail Kartal, 30 Haziran 2022'de bir kez daha Fenerbahçe'den ayrıldı. Kartal'ın yerine bir başka Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus 1 Temmuz'da göreve getirildi.

Fenerbahçe'deki tek sezonunu Türkiye Kupası'nı kazanarak bitiren Jorge Jesus, 30 Haziran 2023'te sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

Jesus'un sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna İsmail Kartal ile başladı. Son haftaya kadar süren şampiyonluk yarışı sonrası sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde Kartal ile bir kez daha yollar ayrıldı.