Fenerbahçe'de bitmeyen döngü. İsmail Kartal ve Portekizliler
02.11.2026 11:37
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Milli araya kadar teknik sorumlu Dirk Kuyt ile gidileceğini açıklayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.
Portekizli çalıştırıcının kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı öne sürüldü.
Bu durum sonrası Fenerbahçe'de ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.
İLK SEFERİNDE VITOR PEREIRA GELDİ
Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal'ın geçirdiği 4 sezonda yaşadığı ayrılıkların ardından göreve Portekizli bir teknik direktör getirildi.
İlk olarak 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin başında görev yapan İsmail Kartal, Süper Kupa şampiyonluğuyla başladığı sezonu 2. sırada tamamlamasının ardından görevden ayrıldı.
Kartal'ın ayrılığının ardından sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonuna Vitor Pereira ile başladı. Pereira da geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'den ayrıldı.
JORGE JESUS TERCİHİ
5 sezon sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçen Vitor Pereira ile yollar 20 Aralık 2021'de ayrılırken, göreve İsmail Kartal getirildi.
Sezonu tamamlayan İsmail Kartal, 30 Haziran 2022'de bir kez daha Fenerbahçe'den ayrıldı. Kartal'ın yerine bir başka Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus 1 Temmuz'da göreve getirildi.
Fenerbahçe'deki tek sezonunu Türkiye Kupası'nı kazanarak bitiren Jorge Jesus, 30 Haziran 2023'te sarı-lacivertlilerden ayrıldı.
Jesus'un sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna İsmail Kartal ile başladı. Son haftaya kadar süren şampiyonluk yarışı sonrası sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde Kartal ile bir kez daha yollar ayrıldı.
SEÇİM SONRASI MOURINHO
2024 yazında yapılan seçim öncesi dönemin başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Ali Koç'un seçimi kazanmasıyla birlikte 1 Temmuz 2024'te Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi başladı. Deneyimli teknik adamla sezonu 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, takip eden sezonun başında ise Domenico Tedesco ile anlaştı.
SIRA CONCEIÇAO'DA
2026-27 sezonuna gelindiğinde ise Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi.
Sezona 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini dindirerek başlayan Kartal, Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar ve Devler Ligi'ndeki performans sonrası istifa etti.
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile prensip anlaşmasına vardı.
Böylelikle Fenerbahçe, takımı İsmail Kartal sonrası bir kez daha Portekizli bir teknik direktöre takımı emanet etmek üzere...