Fenerbahçe'de bombalar peş peşe. Greenwood sonrası bir dünya yıldızı daha
14.07.2026 13:19
Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un ardından bir takviye daha gündeme geldi.
Yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Mason Greenwood transferi için hem oyuncu hem de Marsilya ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, takviyelerinde hız kesmiyor.
GREENWOOD SONRASI BİR İSİM DAHA
Şu ana kadar kadrosuna resmi olarak Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake'yi katan Fenerbahçe, Greenwood ile her konuda anlaşmıştı. Sarı-lacivertlilerin gündemine dünyaca ünlü bir isim geldi.
MARCUS RASHFORD GÜNDEMDE
Fanatik'in haberine göre sol kanat takviyesi için de harekete geçen Fenerbahçe, Manchester United'dan Marcus Rashford'u gündemine aldı.
Geride kalan sezonu Barcleona'da kiralık olarak geçiren ve satın alma opsiyonu kullanılmayan İngiliz futbolcunun Manchester United'da kalmasının beklenmediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Rashford'u kanat adayları arasında tuttuğu ve resmi girişime hazır olduğu kaydedildi.
DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN KARARINI VERECEK
Şu anda İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 28 yaşındaki futbolcunun, geleceği ile ilgili kararını turnuva sonrasında vereceği öğrenildi.