Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı

27.04.2026 22:06

Son Güncelleme: 27.04.2026 22:40

Selim Başeğmezer

Fenerbahçe Yönetimi'nin Galatasaray yenilgisi sonrası olağanüstü toplantısından karar çıktı.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkmıştı.

 

Sarı-lacivertliler, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı

İKİ TOPLANTI BİRDEN YAPILDI

Fenerbahçe Yönetimi, derbi mağlubiyeti ve zirvenin 7 puan gerisinde kalınmasının ardından olağanüstü toplantı kararı almıştı.

 

İlk olarak saat 14.00'te toplanan yönetim, bu toplantının ardından Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi ve alınan kararlar açıklandı.

Anadolu Ajansı

TEDESCO DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.

Resmi Kurum

DEVİN ÖZEK İLE DE YOLLAR AYRILDI

Ayrıca futbol direktörü Devin Özek'in de görevine son verildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı

KALAN MAÇLARDA GÖLE GÖREV YAPACAK

Öte yandan kalan maçlarda takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

İki toplantının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de alınan kararlar açıklandı.

 

Kulüpten yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:

Anadolu Ajansı

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

 

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

 

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

 

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

 

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

AFP

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan 40 yaşındaki çalıştırıcı; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması tutturdu.

 

İtalyan teknik adam, Fenerbahçe ile 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

